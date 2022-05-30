Татарстан вошел в двадцатку регионов России по благосостоянию семей

По итогам 2021 года Татарстан занял 18-е место в рейтинге уровня благосостояния семей, живущих в разных регионах страны. Возглавили топ Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании РИА Новости.

При составлении рейтинга аналитики агентства использовали данные официальной статистики. Они рассчитывали уровень благосостояния по возможному остатку средств у семей, состоящих из двух работающих родителей и одного либо двух детей. Специалисты складывали две зарплаты без учета НДФЛ, а затем отнимали от полученной суммы прожиточный минимум на каждого из членов семьи.

Так, у семьи татарстанцев с одним ребенком остаток средств после необходимых расходов в 2021 году составлял 50 200 рублей, с двумя — 39 480. Для сравнения, в ЯНАО, лидирующем в рейтинге, ситуация выглядит следующим образом: 115 542 рубля — для семьи с одним ребенком, 102 478 — с двумя; в Москве — 91 387 и 80 998 рублей соответственно, в Петербурге — 87 225 и 77 094.

«Потенциально возможный остаток денег скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Эксперты отмечают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты точно быть не могут», — отмечается в сообщении.

Исследователи подчеркивают, что уровень доходов семей в регионах очень разнится, при этом изменения в ситуации пока не наблюдается. Так в Кабардино-Балкарии, которая оказалась на последнем месте, потенциально возможный остаток средств у семей с одним ребенком держится на уровне 14 841 рублей, а с двумя — всего 631 рубль. Чуть выше находятся Чечня и Ивановская область — 84-е и 83-е места соответственно. В первой из них показатели для семей с одним и двумя детьми составляют 19 399 и 8 106 рублей, во второй — 21 115 и 10 283.

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина с 1 июня в стране повысится размер пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Выплаты будут проиндексированы на 10%.