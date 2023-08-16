Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшим объемом гарантийной поддержки бизнеса

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Татарстан вошел в топ-10 регионов России по объему финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. С учетом средств, выданных региональными гарантийными организациями (РГО), бизнесмены республики в период с января по июнь этого года получили более 7,37 млрд рублей.

«Поручительство при недостаточности залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в два раза: только за первые шесть месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тыс. предпринимателей, тогда как в 2022-м — 5,8 тыс.», — рассказали в пресс-службе Минэкономики РТ.

По оценке заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, наибольший рост предоставления поручительских кредитов и гарантий наблюдается в сфере перевозок и логистики (примерно 14 млрд рублей), сфере услуг (свыше 30 млрд) и производстве (44 млрд).

Генеральный директор Корпорации МПС Александр Исаевич объяснил, что такой механизм помогает предпринимателям привлекать заемные средства, в том числе в рамках льготного кредитования.

«Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет прежде всего о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО», — подчеркнул он.