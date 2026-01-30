Татарстан вошел в десятку регионов РФ по ипотеке и долевому строительству

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в 2025 году на рынке жилой недвижимости зафиксированы разнонаправленные тенденции: на вторичном рынке количество сделок сократилось на 13,4%, на первичном – выросло на 14,3%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Так, с января по декабрь 2025 года в республике было совершено примерно 162,6 тыс. сделок с недвижимостью. В 2024 году этот показатель составлял около 188 тыс.

Количество зарегистрированных прав на квартиры по договорам купли-продажи по итогам минувшего года составило почти 58 тыс., тогда как годом ранее их было 62,5 тыс. Снижение составило около 7%.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В то же время число договоров долевого участия (ДДУ) выросло. За 12 месяцев 2025 года в Татарстане зарегистрировано более 23,6 тыс. ДДУ, тогда как в 2024-м – 20,7 тыс.

Регистрация ипотеки в 2025 году существенно снизилась. Общее количество ипотечных сделок сократилось с 105,4 тыс. до 70,1 тыс. – на 33%. Ипотека с участием кредитных средств уменьшилась с 39,5 тыс. до 32 тыс., или на 18%.

Как отметила Бурганова, на показатели рынка повлияла высокая ключевая ставка. При этом почти 98% электронных ипотечных сделок в республике регистрируются в течение суток с момента подачи документов.

Несмотря на снижение ипотечной активности, Татарстан занимает первое место по количеству зарегистрированных ипотек среди регионов Приволжского федерального округа и входит в десятку лидеров по этому показателю в Российской Федерации. Аналогичные позиции республика сохраняет и по объемам долевого строительства – первое место в ПФО и вхождение в десятку регионов России.