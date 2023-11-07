Татарстан оказался в десятке регионов по доле онлайн-продаж по России

Татарстан стал девятым среди регионов России по интернет-продажам. Его доля в общем объеме продаж составила 1,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний интернет-торговли.

В целом в январе-сентябре объем продаж в интернете в России вырос сразу на 23% в сравнении с таким же периодом 2022 года и составил 4,3 трлн рублей.

Львиная часть этой суммы — 4,1 трлн, или 97,2%, — пришлась на российские компании, а 2,8%, или 117 млрд, — на трансграничный рынок. Лидером в региональной структуре стала Москва (18%), втрое место осталось за Московской областью (9,2%), третье — за Санкт-Петербургом (6,1%). Далее следовали Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Самарская области. Замкнул топ-10 Красноярский край.

При этом, отмечают специалисты, объем онлайн-продаж вырос практически во всех регионах, что привело к заметному сокращению доли тройки лидеров.

По категориям товаров лидерство осталось за бытовой техникой, мебелью и товарами для дома, одеждой и обувью, а также продуктами питания.