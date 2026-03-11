Татарстан вошел в десятку регионов по числу заявок на конкурс «Создай НАШЕ»

Республика заняла шестое место в России по количеству участников всероссийского конкурса молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». От Татарстана поступило 206 заявок от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили организаторы.

Всего на конкурс заявилось более шести тысяч человек из разных регионов. Лидерами стали Москва (398 заявок), Московская область (284) и Краснодарский край (266). Татарстан расположился на шестой строчке.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Корпорацией МСП при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Призовой фонд в этом году составляет 100 млн рублей. Сто победителей получат по 1 млн рублей на реализацию и развитие своих проектов. Также они смогут бесплатно пройти акселератор от Корпорации МСП.

Участников ждёт бесплатное обучение основам предпринимательства и разработка бизнес-проектов. Эксперты оценят их работы и подведут итоги в конце мая.

В этом году введены специальные номинации. Победители в номинации «Инновационный бизнес» получат возможность бесплатно учиться в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ. Победитель номинации «Умные решения: робототехника для бизнеса будущего» — грант 900 тыс. рублей от разработчика аппаратных ускорителей для ИИ. В номинации «Технологические решения для повседневной жизни» предусмотрен грант 500 тыс. рублей и экспертная поддержка.

Один из маркетплейсов предоставит ста призёрам сертификаты на бесплатное продвижение продукции. Крупнейший агрегатор объявлений поддержит лучшие проекты в креативных индустриях: графическом дизайне, геймдеве, IT, ивент-менеджменте, фото- и видеопроизводстве, искусстве.

Имена победителей объявят в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

В прошлом году Татарстан подал 130 заявок. Два предпринимателя из республики вошли в число 30 победителей: Алена Лакомкина с проектом по импортозамещению полимерных материалов и Рамиль Шакиров с мультимедийным проектом «Эксперимент 619» получили гранты по 1 млн рублей. Шакиров также прошёл акселератор Корпорации МСП.