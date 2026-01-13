Татарстан вошел в десятку регионов, где проживает больше всего пенсионеров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан оказался среди российских регионов с самым большим количеством пенсионеров: в республике проживает около 1,1 млн получателей пенсий. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа официальных статистических данных.

В целом лидерами по числу пенсионеров в стране остаются Московский регион и Краснодарский край – на них приходится порядка 16% всего старшего поколения России. В Москве насчитывается около 3 млн работающих и неработающих пенсионеров, в Московской области – 1,95 млн, в Краснодарском крае – 1,6 млн человек.

В пятерку регионов с наибольшим числом получателей пенсий также входят Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн). Следом идут Ростовская область, где проживает 1,15 млн пенсионеров, и Башкирия с показателем 1,12 млн человек.

Кроме того, более одного миллиона пенсионеров зарегистрировано в Тюменской области. Замыкает десятку Челябинская область – там насчитывается 978 тыс. пожилых жителей.

При этом наименьшее число пенсионеров зафиксировано лишь в двух регионах страны – Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе, где проживает менее 15 тыс. получателей пенсий.