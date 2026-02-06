Татарстан вошел в десятку лучших регионов по доступности записи к врачу через Госуслуги

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Республика Татарстан стала одним из десяти российских регионов, где фиксируется наибольшее количество случаев электронной записи на прием к врачу. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

«Татарстанцы воспользовались этой услугой более 14 млн раз. Более 70 % обращений жителей на портал Госуслуг – это запросы на получение медицинской помощи. Возможностью получить свои медицинские документы в личном кабинете “Мое здоровье” на федеральном портале Госуслуг воспользовались 3 миллиона татарстанцев», – отметил Абашев.

Также два миллиона ЭКГ и более 200 тысяч медицинских изображений были обработаны с использованием сервисов искусственного интеллекта.