Татарстан вошел в десятку лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства

В десятку российских регионов — лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства вошел Татарстан. Рослесхоз определил лучшие субъекты Федерации по эффективности ведения лесного хозяйства в 2023 году и сегодня опубликовал данные.

«Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 32 критериям, разделенным на шесть групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита и воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность», — сказано в сообщении.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, Татарстан признали лидером благодаря качественному воспроизводству лесов, своевременному выявлению и предупреждению нарушений лесного законодательства, эффективной работе по охране лесов от пожаров.

«В прошлом году в Татарстане проведено лесовосстановление в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“ на площади 3,6 тыс. гектаров. Кроме того, в регионе регулярно проводятся санитарно-оздоровительных мероприятия. В 2023 году такие работы были выполнены на площади 3,3 тыс. гектаров», — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

В минувшем году специалисты лесной отрасли провели более 4,9 тыс. профилактических мероприятий, что способствовало сокращению количества нарушений лесного законодательства. В 2023 году лесникам региона удалось пройти пожароопасный сезон без чрезвычайных ситуаций, был допущен лишь один лесной пожар.

«Этот пожар произошел на территории Альметьевского лесничества на площади 0,5 гектара. Огонь вспыхнул на полигоне ТБО и перекинулся на лесной фонд. Лесной пожар был локализован и ликвидирован уже в первые часы силами лесопожарных формирований и ГУ МЧС России по РТ. Горела подстилка леса, огонь не перекинулся на деревья», — напомнили в пресс-службе.

Наряду с Татарстаном в топ-10 лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства вошли Вологодская, Нижегородская, Ленинградская, Тверская, Кировская и Смоленская области, республики Удмуртия, Чувашия и Карелия.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.