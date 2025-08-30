Татарстан вошел в число самых «везучих» регионов России по версии «Столото»

Республика Татарстан ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых везучих регионов России по версии «Столото». Так, по данным «Столото», в первом полугодии 2025 года регион занял седьмую строчку рейтинга самых везучих субъектов РФ. Совокупная сумма выигрышей участников лотерей от «Столото» из Татарстана с января по июнь 2025 года составила более 860 млн рублей. Лотерейными миллионерами в текущем году уже стали 13 жителей Татарстана, а еще 7 счастливчиков выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В День Республики Татарстан, который отмечается 30 августа, рассказываем о самых везучих жителях региона предыдущих годов. В их числе учитель английского языка Альфия Ялышева*, пенсионер Мидхат Ханнанов* и инженер-энергетик Диана Терехина*. Все они уже получили свои выигрыши и поделились, на что потратили призовые средства.

На выигрыш в лотерею купила дом у моря

Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

В 2023 году учитель английского языка и по совместительству завуч Альфия Ялышева из небольшого села Республики Татарстан купила в мобильном приложении «Столото» билет на 289700-й тираж лотереи «Рапидо»** и выиграла 18 110 771 рубль. В розыгрыше победную комбинацию чисел угадали сразу два участника, и суперприз размером 36 221 542 рубля поделился поровну. Крупно повезло не только Альфие, но и участнику из Московской области.

Выигрыш Альфия получила в срок в соответствии с законодательством и спустя время рассказала, на что потратила денежные средства.

«После победы я вздохнула с облегчением, ведь давно хотела помочь сыну с ипотекой. Подарила ему 5 млн рублей на ее закрытие, – рассказывает женщина. – На оставшиеся средства приобрела дом в Анапе возле моря».

Альфия начала участвовать в лотереях два года назад и до многомиллионной победы никому не рассказывала о своем увлечении, но сейчас женщина всем рекомендует испытывать свою удачу.

«Я благодарна государственной лотерее! Ребята, играйте в лотереи от "Столото", ведь это настоящая, честная игра!» – говорит Альфия.

Сделал подарки родным и благоустроил участок

Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

Житель города Альметьевск Мидхат Ханнанов – счастливый дедушка четырех внуков, а еще – лотерейный миллионер. В 2024 году мужчина купил в фирменной точке продаж «Столото» билет моментальной лотереи с дизайном «Рапидо Люкс» и выиграл 5 000 000 рублей.

Мидхат Кыяметдинович 20 лет проработал бурильщиком в нефтедобывающей компании. После выхода на пенсию он проводит время с внуками. Мидхат Кыяметдинович участвовал в гослотереях ради исполнения мечты: он хотел выиграть суперприз и поделиться им с внуками.

«Получив призовые средства на счет, сразу перевел каждому внуку по 250 тысяч. Оставшиеся средства я потратил на благоустройство частного дома, где живу: сделал крышу, выложил двор брусчаткой и переделал беседку», – рассказывает мужчина.

Ко Дню Республики Татарстан Мидхат Кыяметдинович пожелал своим землякам надеяться и выигрывать в гослотереях от «Столото».

Как потратить выигрыш – придумала заранее

Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

В 2024 году жительница Казани Диана Терехина в фирменном магазине «Столото» впервые купила три билета «Жилищной лотереи» и только спустя неделю после розыгрыша узнала, что по итогам 573-го тиража выиграла 3 333 333 рубля.

«У нас в квартире шел ремонт. И только через неделю после окончания строительных работ я обнаружила на полке три моих билета!» – говорит Диана.

Выигрыш девушка потратила так, как и планировала изначально после новости о победе.

«После перечисления средств была вторая волна эмоций, так как ты выигрыш уже ощущаешь и можешь тратить. На выигранные средства я купила себе синий автомобиль, в цвет теперь моей любимой лотереи, – смеется победительница. – Также, как и планировала, сделала ремонт в ванной комнате и отправилась на отдых в Стамбул! Путешествие прошло незабываемо, хочется вернуться в этот город снова».

Победительница по профессии инженер-энергетик. В выходные девушка любит вышивать крестиком и гулять с семьей в парках родного города. Ко Дню Республики Татарстан лотерейная счастливица сказала своим землякам несколько напутственных слов.

«Хочу пожелать всем не бояться верить, ведь пока не сделаешь хоть маленький шаг, возможно, не произойдет что-то хорошее», – говорит Диана.

* Фото публикуется с разрешения победителей.

** 1 октября 2024 года лотерея «Рапидо» была переименована в «Рапидо Про».

