Общество 18 мая 2026 10:12

Татарстан вошел в число регионов с высокой долей пожилого населения

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов России с высокой долей пожилого населения, следует из исследования, на которое ссылаются «Известия».

Наибольшая концентрация жителей старших возрастных групп отмечается в регионах Центральной России, Поволжья и частично Урала. В числе шести территорий с наиболее высокими показателями – Тамбовская, Кировская, Курганская, Тульская области, Мордовия и Татарстан.

Речь в исследовании идет о доле мужчин 63 лет и старше и женщин от 58 лет.

Эксперты отмечают, что в Татарстане увеличение доли жителей старших возрастов связано в том числе с позитивными факторами – развитием системы здравоохранения и распространением здорового образа жизни.

При этом увеличение доли возрастных групп может оказывать влияние на экономику. По оценкам специалистов, это способно привести к снижению потенциального ВВП страны примерно на 1% в ближайшие два года.

