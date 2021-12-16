Татарстан вошел в число регионов с самыми позитивными жителями по версии «Одноклассников»

Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов России с самыми доброжелательными жителями. Это следует из подготовленного социальной сетью «Одноклассники» рейтинга, представленного в виде «Карты эмоций».

При этом Татарстан занял второе место по позитивности населения, уступив только Забайкальскому краю. На третьей позиции разместился Башкортостан. Лидировавший в прошлом году Алтайский край переместился на четвертое место. Пятым по позитивности населения стал Хабаровский край.

Фото: © пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Позиции с шестой по десятую заняли Санкт-Петербург, Воронежская, Новосибирская, Иркутская и Свердловская области. Северная столица покинула число регионов с наименее доброжелательным населением. Москва же приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

Вместе с тем соцсеть подготовила и топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями. Возглавили его Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край. «Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте „Листвяжная“ в Кузбассе», — констатируют аналитики соцсети.

Фото: © пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Не так много позитивных чувств испытывают и жители регионов, занявших позиции с четвертой по десятую в «негативном топе». Это Красноярский и Пермский края, Саратовская область, Ставропольский край, Челябинская и Самарская область, а также Краснодарский край.

Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям, размещенным в открытом доступе в 2021 году. Тональность комментариев изучали собственные алгоритмы машинного обучения соцсети, которые оценивали эмоциональную окраску высказываний пользователей.