Татарстан вошел в число регионов с наименьшим числом аварий в ЖКХ

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по снижению количества аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин по итогам штаба с регионами, посвященного вопросам ЖКХ и прохождению отопительного периода.

«Есть и регионы-лидеры по снижению количества аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это Владимирская, Калужская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Вологодская области, Республика Татарстан, Ростовская область, Республика Крым, Алтайский край и Астраханская область. Спасибо за работу!» – написал он.

Хуснуллин отметил, что отопительный период уже завершен в 59 регионах страны, еще в 30 субъектах он продолжается частично – в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.

Вице-премьер подчеркнул, что снижение числа аварий на объектах ЖКХ остается одной из ключевых системных задач. Он поручил главам регионов своевременно утверждать планы подготовки к следующему отопительному сезону, учитывать опыт прошлых лет и уделять внимание тренировкам по ликвидации аварий.

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в стране продолжается работа по инфраструктурному развитию регионов. За первые четыре месяца года в России ввели 9,7 млн квадратных метров нежилых зданий, что на 7% превышает показатель прошлого года. Губернаторам поручено держать на контроле вопросы жилищного строительства.