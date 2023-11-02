Татарстан вошел в число регионов с наиболее продуманным планом повышения рождаемости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан оказался в числе регионов, составивших наиболее качественные программы по повышению уровня рождаемости. Об этом на форуме «Сообщество» заявил замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Иван Волков.

«На наш взгляд, наиболее проработанные региональные программы у Республики Татарстан, Новгородской области, Приморского края, Ленинградской области и Рязанской области», — цитирует представителя министерства ТАСС.

По словам Волкова, в программах этих субъектов представлены исчерпывающие характеристики — от сроков реализации до финансирования и выплат.

Подобные документы разработаны в 85 субъектах. В них отражены поддержка женщин и семей, поддержка первых детей в молодых и студенческих семьях, стимулирование рождаемости в работающих семьях и другие.

Напомним, что Президент России Владимир Путин назвал поддержку материнства, детства и семей, в особенности многодетных, важнейшей задачей государства. От этой работы, подчеркнул он, зависит будущее страны.