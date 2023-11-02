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Татарстан вошел в число регионов с наиболее продуманным планом повышения рождаемости
Татарстан оказался в числе регионов, составивших наиболее качественные программы по повышению уровня рождаемости. Об этом на форуме «Сообщество» заявил замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Иван Волков.
«На наш взгляд, наиболее проработанные региональные программы у Республики Татарстан, Новгородской области, Приморского края, Ленинградской области и Рязанской области», — цитирует представителя министерства ТАСС.
По словам Волкова, в программах этих субъектов представлены исчерпывающие характеристики — от сроков реализации до финансирования и выплат.
Подобные документы разработаны в 85 субъектах. В них отражены поддержка женщин и семей, поддержка первых детей в молодых и студенческих семьях, стимулирование рождаемости в работающих семьях и другие.
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