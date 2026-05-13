Татарстан вошел в число регионов РФ, эндемичных по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор напомнил, что Татарстан входит в число регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту. Информация появилась в канале Федеральной службы в мессенджере МАХ.



Помимо Татарстана в перечень, направленный руководителям территориальных управлений и органов исполнительной власти, попали и другие регионы ПФО. Это Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл и Удмуртия.