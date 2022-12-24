Татарстан вошел в число регионов-лидеров, жители которых довольны качеством дорог

Татарстан вошел в число российских регионов-лидеров, жители которых довольны качеством и доступностью дорог. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведенного в декабре. Опрос проводился во всех 85 регионах России, в нем приняли участие 170 тыс. респондентов.

«Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика (86%), Севастополь (81%), Крым (80%), Татарстан (61%) и другие. Причем в Татарстане этот показатель выше, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Среди основных положительных изменений опрошенные назвали увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков дорог, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более половины респондентов, или 54%, отметили улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, по региональным дорогам этот показатель составил 62%. Кроме того, 44% участников опроса заявили об улучшении доступности дорог внутри населенных пунктов, а более половины респондентов (51%) указали на повышение доступности региональных дорог.

Развитие дорожной сети в России продолжается благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». К 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.