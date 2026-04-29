Татарстан вошел в число регионов – лидеров по заявкам на конкурс «Быть, а не казаться»

Рекордные 80 тыс. заявок подано в этом году на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов – лидеров по числу желающих принять участие в мероприятии. Итоги заявочной кампании подвели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, сообщают организаторы события.

Помимо Татарстана, по количеству поданных на конкурс заявок лидируют Московская, Нижегородская, Кемеровская и Белгородская области. Наибольший интерес у россиян вызвали номинации «Опытный наставник» и «Начинающий наставник» – в этих двух категориях зафиксировано наибольшее число заявок. Также в этом году участники могли заявиться в номинациях «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе» и «Быть примером».

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности – приоритетная задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Всероссийский конкурс наставников „Быть, а не казаться“, который проходит в третий раз по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, помогает в достижении этой цели. Все больше людей хотят делиться своим опытом. В этом сезоне на конкурс поданы рекордные 80 тыс. заявок от наставников. Средний возраст конкурсантов – 30 лет, при этом треть из них – молодые люди до 18 лет», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Григорий Гуров в свою очередь отметил, что благодаря всероссийскому проекту наставники могут присоединиться к профессиональному сообществу, а также войти в кадровый резерв.

Сейчас эксперты производят отбор кандидатов, его итоги будут подведены в мае. Летом полуфиналисты пройдут очные круговые собеседования и будут выполнять тематические задания. С 7 по 13 июня в Тюмени состоится первый полуфинал для Приволжского и Уральского федеральных округов, а заключительный этап всероссийского конкурса состоится осенью.

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на выявление лучших практик наставничества в стране, развитие системы патриотического воспитания, создание профессионального кадрового резерва и поиск новых лидеров, в том числе среди участников специальной военной операции.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Российским обществом «Знание», программой «Больше, чем путешествие», «Движением первых» и Центром «ВОИН».