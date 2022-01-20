Татарстан вошел в число регионов-лидеров по удовлетворенности населения качеством дорог

Татарстан вошел в число российских регионов-лидеров по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог. В республике 63% населения указали на хорошее качество дорог, сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика, Севастополь, Крым, Северная Осетия-Алания, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика, Татарстан, а также Калининградская, Саратовская и Ивановская области, Марий Эл, Белгородская и Тюменская области, Ингушетия», – говорится в сообщении.

Опрос, в котором приняли участие 170 тыс. респондентов, проводился во всех 85 регионах России. В результате исследования выяснилось, что 49% россиян удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране.

Более того, 52% респондентов отметили улучшение качества дорог в населенных пунктах за последний год, 58% – региональных трасс. Повышение доступности городских дорог заметили 43% опрошенных, региональных — 48%.

По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, позитивные изменения, происходящие в последнее время в дорожной отрасли, стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется в 84 регионах России. За три года действия проекта обновлено и построено более 48 тыс. км дорожной сети в регионах.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. После начала пандемии Covid-19 и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.