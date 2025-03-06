Татарстан вошел в число регионов – лидеров по совокупному приему студентов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял пятое место среди регионов России по числу зачисленных в вузы в 2024 году. Совокупный прием студентов в республике составил около 18,4 тыс. человек. Это следует из проведенного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки РФ «Мониторинга качества приема – 2024», сообщает ТАСС.

В общей сложности в 12 регионах число зачисленных в прошлом году студентов превысило 10 тыс. человек. Первую тройку составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На четвертой позиции – Свердловская область, где в минувшем году было набрано 18,4 тыс. человек.

На позициях с 6-й по 12-ю разместились Новосибирская область (16,1 тыс. принятых в 2024-м студентов), Ростовская область (14,2 тыс.), Самарская область (13,2 тыс.), Краснодарский край (12,7 тыс.), Нижегородская область (12,3 тыс.), Воронежская область (11,9 тыс.), Красноярский край (10,8 тыс.) и Саратовская область (10,1 тыс.).

При этом в Татарстане наблюдался рост приема – на 8,3%. По этому показателю среди регионов-лидеров республику опередили только Саратовская (рост на 10,6%) и Свердловская (на 9,1%) области. Продолжающийся рост численности студентов свидетельствует об увеличении спроса на высшее образование, уверены авторы исследования.

Впрочем, 46 из 70 регионов с набором более 1 тыс. студентов в 2024 году показали рост общего числа зачисленных. Наибольший рост числа учащихся вузов продемонстрировали Карачаево-Черкесия (на 97,3%), Волгоградская (на 36,5%), Смоленская (на 24,5%) и Тульская (на 23,2%) области.

По данным составителей мониторинга, Казань осталась в числе городов, вузы которых показывают наиболее высокое качество приема. Их список в целом остался тем же: помимо столицы РТ это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск.

Помимо прочего, Татарстан лидирует по числу образовательных программ (62 направления). Немного отстают от республики Ростовская (60 направлений), Нижегородская и Свердловская (по 59) области.