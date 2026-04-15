Татарстан вошел в число регионов-лидеров по росту турпотока в 2025 году

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по количеству туристических поездок по итогам 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, передает пресс-служба Правительства РФ.

В ходе совещания были подведены итоги прошлого года и обсуждена подготовка к летнему туристическому сезону. По словам Чернышенко, основные показатели национального проекта «Туризм и гостеприимство» достигнуты.

«По итогам реализации нацпроекта “Туризм и гостеприимство” основные показатели в части туризма достигнуты. Доля туризма в ВВП составила 3,1%, объем экспорта туруслуг – 8,75 млрд долларов, что почти на 20% больше показателя предыдущего года. Количество классифицированных номеров – более 1 млн. По сравнению с 2024 годом число въездных турпоездок в 2025 году выросло на 13% – это порядка 5,8 млн иностранных туристов. Число турпоездок по стране превысило показатели на 4,1%», – подчеркнул вице-премьер.

В числе регионов с наибольшим ростом турпотока, помимо Татарстана, названы Санкт-Петербург, Москва, Тверская и Владимирская области. По динамике поездок лидируют Карачаево-Черкесия, Адыгея, Чукотка, Тверская и Еврейская автономная области.

Отдельно было отмечено, что в январе – феврале 2026 года въездной туризм вырос на 37,5%, а число поездок по стране увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-премьер призвал регионы уделить особое внимание развитию семейного туризма, организации отдыха участников СВО, а также повышению доступности туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в предстоящем летнем сезоне ожидается рост туристического потока.

«По приросту бронирований видим, что спрос здесь восстанавливается: Республика Крым, например, показала темпы прироста 30%, хорошую динамику показывает Краснодарский край. Среди других направлений, где отмечаем высокий рост, отмечу Забайкальский край – рост в 2 раза, Новосибирская область – в 1,8 раза, Кировская область – в 1,5 раза. Калининградская область отмечает 80-летие, это отличный стимул для привлечения туристов. С учетом этого ожидаем 4% роста в летний сезон, это более 48 млн поездок», – сказал он.

Также на заседании обсуждались вопросы транспортной доступности, развития автотуризма и обеспечения безопасности. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о планах по развитию энергетической инфраструктуры на юге страны.