Татарстан вошел в число регионов-лидеров по модернизации школ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, за пять лет в России обновили более 7 тыс. школьных зданий. Капитальный ремонт включает не только замену окон, кровли и инженерных коммуникаций, но и создание современных учебных кабинетов, спортивных и творческих пространств, обновление библиотек, столовых и пищеблоков.

В рамках программы школы также получают новое оборудование и мебель, а педагоги проходят повышение квалификации. В образовательных учреждениях открываются инженерно-технологические и медико-биологические классы, оснащаются кабинеты естественно-научного, математического, гуманитарного и социально-экономического профилей.

В число лидеров по реализации программы, помимо Татарстана, вошли Башкирия, Мордовия, Чечня и Московская область.

Программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Изначально она была рассчитана на 2022–2026 годы, затем ее продлили до 2030 года. Сейчас программа входит в состав нацпроекта «Молодежь и дети».