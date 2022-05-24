Татарстан вошел в число регионов — лидеров по «гаражной амнистии»

Республика Татарстан вошла в число регионов — лидеров по количеству зарегистрированных объектов гаражного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Всего с начала действия закона о «гаражной амнистии» татарстанцы оформили в собственность свыше 1,7 тыс. объектов. Это более 600 земельных участков и около 1,1 тыс. гаражей. При этом за текущий год Росреестр зафиксировал почти 1 тыс. регистраций.

Руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров уверен, что полученный результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию с муниципалитетами, а также широкой разъяснительной работе среди граждан. Он также отметил, что возможностями закона наиболее часто пользуются жители Набережных Челнов, Казани и Альметьевского района.