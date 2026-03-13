Татарстан вошел в число регионов – лидеров цифровой трансформации

Выставка на заседании коллегии Минцифры РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан стала одним из регионов – лидеров рейтинга цифровой трансформации по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Татарстан опередили Белгородская область, возглавившая рейтинг, и разделившие второе место Сахалинская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Оценка проводилась по 18 показателям, дающим представление о решении таких задач, как предоставление госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта, импортозамещение цифровых решений и обеспечение кибербезопасности.

Высокому результату Татарстана поспособствовало в том числе активное внедрение цифровых решений на базе нейросетей. В прошлом, 2025 году в регионе была запущена платформа «ГосПромпт» для госслужащих, которая помогает выполнять около 150 различных задач, включая подготовку аналитических материалов, формирование ответов на обращения граждан, приведение нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, анализ резюме и ряд других функций.

Кроме того, в РТ заработал «Ассистент педагога» – цифровой инструмент, который, анализируя аудиозаписи уроков, оценивает эмоциональный фон образовательного процесса и формирует рекомендации для повышения эффективности преподавания.

В Правительстве заметили, что представленные результаты отражают лишь работы по цифровой трансформации, совершаемой регионами. В рейтинге не участвует столица страны – Москва. Цифровизация деятельности властей субъектов Федерации способствует достижению целей национального проекта «Экономика данных».

«При формировании рейтинга цифровой трансформации мы в первую очередь оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни людей, делают ее комфортнее и безопаснее. Нам также важно, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому человеку, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов», – отметил курирующий процесс цифровизации вице-премьер РФ – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.