Татарстан вошел в число немногих регионов с ростом выдачи льготной ипотеки

По итогам сентября Татарстан оказался в числе 11 регионов России, где выросли показатели льготной ипотеки. Количество выдач кредитов увеличилось на 20%, а объем — на 24%, следует из информации Объединенного кредитного бюро.

В целом республика после первого месяца осени занимала пятое место в России по объемам льготного ипотечного кредитования. Здесь выдано 1,47 тысячи ссуд на 8,28 млрд рублей. На первом месте оказалась Москва с 2,87 тысячи кредитов на 24,66 млрд рублей, а второй Московская область — 1,93 тысячи кредитов на 14,86 млрд рублей. Замкнул тройку Санкт-Петербург — 1,87 тысячи кредитов на общую сумму 12,96 млрд рублей. Четвертое место осталось за Краснодарским краем, где в сентябре оформлено 1,57 тысячи сделок на 8,65 млрд рублей.

По данным ОКБ, за сентябрь российские банки выдали 38,09 тысячи кредитов с господдержкой на 217,35 млрд рублей. 48% этих сделок пришлось на льготную ипотеку, 63% от общего объема средств, полученных россиянами на приобретение жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач сократилось на 70%, объем – на 66%.

