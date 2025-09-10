Татарстан вошел в число лидеров по записи первоклассников в школу через «Госуслуги»

Жители Татарстана активно воспользовались порталом «Госуслуги» для записи детей в первый класс. Регион вошел в число лидеров по количеству поданных заявлений в рамках приемной кампании 2025 года. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минцифры РФ.

В России на поступление в первый класс в 2025 году родители подали более 1,1 миллиона заявлений – это на 13% больше, чем годом ранее. Такие данные представило Министерство цифрового развития РФ.

В ведомстве уточнили, что через «Госуслуги» родители записали около двух третей всех первоклассников страны. Сервисом пользовались семьи из 75% регионов, где он был доступен. Москва и Московская область работали через собственные порталы.

Чаще всего онлайн-заявления оформляли родители из Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Татарстана и Башкирии.

В Минцифры добавили, что прием заявлений проходил в два этапа. Сначала запись велась в школы по месту регистрации и для льготных категорий. Почти пятая часть заявлений была подана в первые минуты после старта приемной кампании. Второй этап предусматривал зачисление в школы при наличии свободных мест.

По статистике, в 90% случаев заявление подавали матери. Первое заявление на поступление в школу поступило в марте в Норильске, а последнее – в сентябре в Воронеже.