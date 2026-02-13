Татарстан вошел в число лидеров по результатам ЕГЭ и числу кластеров «Профессионалитета»

Республика Татарстан является одним из регионов-лидеров по итогам сдачи ЕГЭ по математике и естественно-научным дисциплинам. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании, посвященном итогам 2025 года и планам на 2026 год в сфере образования.

Заместитель председателя правительства также отметил успешную реализацию федерального проекта «Профессионалитет» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». По его словам, в прошлом году было создано 136 кластеров и проведен капитальный ремонт в 82 колледжах. В настоящее время в 86 регионах функционирует 506 кластеров по 24 отраслям, включая 323 образовательно-производственных объединения. К концу 2026 года планируется охватить проектом все 89 субъектов РФ, а капитальный ремонт провести в 267 образовательных организациях.

Чернышенко подчеркнул, что лидерами по количеству созданных кластеров стали Москва, Татарстан, Башкортостан, а также Московская, Нижегородская и Челябинская области. Информация об этом размещена на сайте Министерства просвещения РФ.