Татарстан вошел в число лидеров по ремонту и строительству школ в 2024 году

Республика Татарстан вошла в число лидеров среди регионов РФ по ремонту и строительству школ в 2024 году. Соответствующая информация была озвучена на всероссийском штабе по модернизации образовательной инфраструктуры. Из Казани в режиме видеосвязи участие в совещании принял секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщили в партии.

Мухаметшин напомнил, что в этом году в Татарстане строятся две новые школы. Финансирование ведется из федерального центра, и частично из бюджета республики.

«Нет никаких сомнений, что в этом году наши учителя и дети получат новые и отремонтированные образовательные учреждения. У нас есть очень хороший опыт партийного контроля, работы партийного десанта на объектах, а это значит, что единороссы подключатся и к контролю за строительством и ремонтом объектов учреждений профессионального образования», – подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».

Большая часть объектов, куда будет выезжать партдесант в составе депутатов разных уровней, исполнительной власти и представителей общественности, это учебные и дошкольные учреждения, уточнил председатель Госсовета.

«Также в этом году в список объектов контроля "Единой России" включены и учреждения среднего профессионального образования», – добавил он.

Мухаметшин пригласил подключится к контролю за строительством и ремонтом школ, детских садов и колледжей журналистов и неравнодушных граждан, напомнив, что партийный актив регулярно проводит встречи по работам на объектах образования.

«Такой контроль налажен. Это большой плюс, у меня нет сомнений, что Татарстан и в будущем будет занимать место в списке лучших регионов по ремонту и строительству новых школ», – заключил спикер Госсовета РТ.

По проекту «Единой России» и Минпросвещения в 2025 году отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования. Работы запланированы не только в 1277 школах, но и впервые – в 142 детских садах, 77 колледжах. В ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования. Такие данные привел секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ.

«По итогам предыдущего штаба все получили "дорожную карту" от Минпросвещения с конкретными сроками проведения работ. Прошу зафиксировать две контрольные даты. 10 февраля – срок, до которого должны были быть запущены все конкурсные процедуры. И 20 марта – финальный срок заключения контрактов. Начиная со следующего штаба, будем контролировать соблюдение этих графиков», – сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что с 2022 года уже отремонтированы 4932 здания школ. Из них почти 20% – 847 школ – в прошлом году.

В числе лидеров, полностью выполнивших взятые на себя обязательства по строительству и ремонту образовательных учреждений и ничего не переносивших на 2025 год, Якушев отметил несколько регионов: Московскую область, Санкт-Петербург, Москву, Севастополь, Чечню, Татарстан, Ингушетию, Мордовию, Алтай, Саратовскую, Воронежскую, Ярославскую, Пензенскую области и другие субъекты РФ.

«Реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», – подчеркнул Якушев.