За два месяца бизнес Татарстана получил 4,4 млрд рублей льготных кредитов по ФОТ 3.0

Татарстан попал в число лидеров среди регионов страны по объему поддержки, полученной предпринимателями по программе ФОТ 3.0. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Второй этап программы был запущен 1 ноября 2021 года, и за два месяца ее действия почти 1,2 тыс. предпринимателей Татарстана получили в сумме около 4,4 млрд рублей поддержки в виде льготных кредитов. Всего за два месяца действия программы бизнес России получил 88,7 млрд рублей.

Помимо этого, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тыс. компаний России, оформивших кредиты весной-летом 2021 года, во время первого этапа программы снизился ежемесячный платеж за счет продления срока погашения кредита до 1 года.

В России льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 помогли более 26 тыс. компаний, что позволило сохранить около 650 тыс. рабочих мест.

Федеральная программа была запущена по поручению Президента России Владимира Путина. Под ее действие попадали предприятия из пострадавших отраслей, сохранившие не менее 90% сотрудников. При нарушении условий участник автоматически исключался из программы и переходил на рыночную ставку, составлявшую около 10% годовых.

ФОТ 3.0 распространяется на 17 видов деятельности — это предприниматели и СОНКО — участники подобных программ, действовавших ранее, а также субъекты МСП, которые были созданы после 1 июля 2020 года.

