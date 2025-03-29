Татарстан вошел в число лидеров по миграционному притоку

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Миграционные процессы в России демонстрируют заметное расслоение регионов по обеспеченности рабочей силой. Татарстан оказался среди немногих субъектов, где наблюдается стабильный приток мигрантов, компенсирующий нехватку кадров. Об этом сообщил в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников.

Вместе с Татарстаном в группу с растущим миграционным притоком входят такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Калининград, Краснодарский край и Тюмень.

В то же время ряд северных и дальневосточных территорий, включая Чукотку, Магаданскую область и Камчатку, сталкиваются с острым дефицитом работников, который усугубляется высоким оттоком населения. В этих регионах нехватка рабочей силы достигает 10% от общего числа рабочих мест. Напротив, субъекты Северного Кавказа, такие как Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкесия, имеют значительный профицит кадров, но продолжают терять население из-за активной миграции.

Особый интерес вызывает ситуация в Ингушетии, которая, несмотря на избыток рабочей силы, привлекает большое число мигрантов. Данные указывают на серьезный дисбаланс рабочих ресурсов в стране, требующий адаптации экономической и демографической политики.

Также, согласно данным Сбера, за последний год в четырех крупных городах Татарстана наблюдается положительное миграционное сальдо. Лидером по притоку населения стала Елабуга, где рост составил +3,3%. Следом идут Зеленодольск (+1,2%), Набережные Челны (+0,9%) и Казань (+0,7%).

Помимо этого, Татарстан стал единственным субъектом Приволжского федерального округа, где за последние три года наблюдается миграционный прирост молодежи. С 2021 года число молодых людей (поколение 1996-2002 годов рождения) увеличилось на 5,3%.

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.