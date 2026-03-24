Татарстан вошел в число лидеров по количеству заявок на конкурс «Создай НАШЕ»

Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу заявок от молодых предпринимателей (от 14 до 35 лет) на участие во всероссийском конкурсе «Создай НАШЕ». От республики подано 459 заявок, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Заявочная кампания завершилась накануне, 23 марта. В целом по стране поданы рекордные 11 тыс. заявок из всех 89 субъектов Федерации. Тройку лидеров по количеству заявившихся составили Москва (872), Московская область (558) и Санкт-Петербург (544).

Каждый из 11 тыс. подавших заявку теперь сможет бесплатно пройти обучение по основам предпринимательской деятельности на Цифровой платформе МСП.РФ.

Призовой фонд конкурса в этом году составит 100 млн рублей. Сто победителей получат по 1 млн рублей на реализацию и развитие собственных бизнес-проектов.

Конкурсантам предстоит разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. На всех стадиях действия молодых предпринимателей будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого участника.

Дополнительно состязающиеся смогут побороться за возможность бесплатно получить высшее образование, доступ к эксклюзивным маркетинговым исследованиям и дополнительным каналам продаж.

Имена ста победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ», который пройдет в Москве.

В прошлом году Татарстан заявился на конкурс с 130 проектами от молодых бизнесменов. Лауреатами конкурса стали инициативы двух предпринимателей из РТ: научно-производственный проект по импортозамещению в области полимерных материалов Алены Лакомкиной и проект в сфере мультимедийных технологий Рамиля Шакирова.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» проводится с 2024 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Агентством стратегических инициатив, Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Он нацелен на выявление предпринимательских инициатив молодых людей и развитие молодежного предпринимательства.