Татарстан вошел в число лидеров по количеству заявок на конкурс брендов «Знай наших»

Республики Башкортостан и Татарстан, а также Москва стали регионами-лидерами по числу поданных заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСИ.

«Самые активные регионы по числу заявок – Башкортостан (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996)», – констатировали в Агентстве стратегических инициатив.

Финальная церемония конкурса состоится уже в этот четверг, 17 июля, в Москве, в Репинском сквере, в павильоне «Зеленый маркет» – одной из флагманских площадок «Лета в Москве» и части проекта «Сделано в Москве». Организаторами конкурса выступают АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

В текущем году на конкурс поступило рекордное число заявок за все три сезона – 14,2 тыс. Наиболее популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив». Менее популярными оказались «Высокие технологии» и «Информационные технологии». Также был предусмотрен ряд специальных номинаций.

В рамках конкурса планируется отметить регионы, наиболее активно поддерживающие бренды своих предпринимателей.

«После определения финалистов нас ждут традиционные деловые поездки по регионам большой бизнес-группой, где мы будем встречаться с представителями крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также российских экспортеров», – заверил председатель ВЭБ.РФ и глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.