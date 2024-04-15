Татарстан вновь возглавил рейтинг регионов по перспективности трудоустройства

Татарстан занял первое место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года. К слову, РТ возглавила данный топ и в первом квартале текущего года, но вот остальные города, вошедшие в топ-10, чуть изменились, пишет газета «Известия».

Отмечается, что республика получила от экспертов 76,59 балла (в I квартале бало 77,42 балла). На одну активную вакансию в РТ приходится 3,4 резюме (было 3,3). Медианная зарплата в Татарстане выросла до 60,9 тыс рублей (+1,3 тыс. рублей к I кварталу). При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения — 14 317 рублей.

Среди соискателей региона 79,5% в своих резюме не хотели бы уезжать из РТ (ранее таких людей было 78,7%).

В «десятку лучших» также попали Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20), Санкт-Петербург (74,19) и Свердловская область (74,03).