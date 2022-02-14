Татарстан вновь вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни

Республика Татарстан заняла четвертое место в X Рейтинге российских регионов по качеству жизни в 2021 году. На этой же строчке регион был и годом ранее, однако при этом улучшил свои показатели. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В пятерке лидеров в 2021 году изменился лишь один регион: на пятую позицию с шестой перешел Краснодарский край, сместив Белгородскую область. Остальная четверка осталась неизменной: Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Интересно, что в сравнении с 2020 годом качество жизни в топ-3 несколько ухудшилось — с 82,164 до 81,352 у Москвы, с 80,634 до 80,241 у Санкт-Петербурга, с 76,068 до 75,858 у Московской области. У РТ же, наоборот, показатель изменился в лучшую сторону — с 66,624 до 69,361 в 2021 году.

«Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов», — объяснили авторы исследования.

Аутсайдерами рейтинга оказались Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва.