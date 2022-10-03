Татарстан вновь стал лидером по числу выявленных преступлений дачи взяток в России

По данным Генпрокуратуры РФ, Татарстан стал лидером среди всех субъектов России по числу зарегистрированных преступлений дачи взяток с января по август этого года.

Фото: портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ

Согласно представленному рейтингу, всего за этот период в республике выявили 261 случай дачи взятки. На втором месте в рейтинге находится Москва – там было выявлено на 36 случаев меньше. Следующими в списке идут Московская и Волгоградская области, Приморский, Алтайский, Краснодарский края и т.д.

Ни одного случая дачи взятки не было выявлено в трех республиках страны: Адыгея, Хакасия и Карачаево-Черкесия.

Еще одно лидерство Татарстан занимает в рейтинге по предварительно расследованным преступлениям дачи взяток. Тут республика обгоняет Москву, находящуюся на втором месте, сразу на 130 пунктов – с января по август в Татарстане было предварительно расследовано 316 случаев дачи взятки.