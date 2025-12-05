Татарстан вновь победил во Всероссийской акции «Вода России»

Фото: пресс-служба Министерства Экологии РТ

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ прошло подведению итогов сезона 2025 года и награждение победителей Всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России», которая служит реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

По итогам этого года Республика Татарстан заняла первое место за наиболее значительный вклад в улучшение экологии водоемов, а также за наибольшее количество проведенных мероприятий. Диплом победителя вручили министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову.

За 2025 год в республике очищено 12 044 км берегов, проведено 6 794 мероприятия, в которых участвовало 410 423 человека. При этом отмечается, что с 2021 года республика является одним из лидеров среди субъектов РФ в этом направлении.

На церемонии награждения также вручили Благодарственные письма за активное участие в проведении акции руководителю молодежного центра Русского географического общества РТ Рустаму Фархуллину и руководителю Региональной молодежной экологической общественной организации «Будет Чисто» Анне Баймяшкиной.