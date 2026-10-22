Татарстан внедрит управление БПЛА в испытания комплекса ГТО

Фото: Министерство спорта РТ

На XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» подписано соглашение о сотрудничестве между Минспортом России, Минспортом Татарстана и Федерацией гонок дронов России.

Документ направлен на совершенствование испытаний комплекса ГТО — в перечень планируется добавить новый тест «управление БПЛА».

Подписи под соглашением поставили заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев и президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

На церемонии в качестве почётного гостя присутствовал депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

Он отметил, что рад включению Татарстана в пилотный проект и рассчитывает, что новая дисциплина привлечет больше юношей и девушек к гонкам дронов, выполнению нормативов ГТО и занятиям физической культурой и спортом.

Развитие комплекса ГТО ведется в рамках госпрограммы «Спорт России».

Татарстан станет одним из первых регионов, где в комплекс ГТО внедрят новое испытание — управление беспилотными воздушными судами.