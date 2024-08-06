Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан вложит еще 100 млн рублей в стратегическое управление талантами
В Татарстане еще на год продлили действие программы «Стратегическое управление талантами в РТ». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Ранее планировалось, что программа, нацеленная на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, усовершенствование соответствующей системы в интересах инновационного развития РТ, будет действовать до 2026 года. Однако с учетом изменений срок ее реализации продлен до 2027-го.
Кроме того, изменены объемы финансирования госпрограммы. С 300 млн рублей они выросли до 400 млн — дополнительные средства направят на реализацию мероприятий в 2027 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»