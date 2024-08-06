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Политика 6 августа 2024 17:47

Татарстан вложит еще 100 млн рублей в стратегическое управление талантами

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В Татарстане еще на год продлили действие программы «Стратегическое управление талантами в РТ». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ранее планировалось, что программа, нацеленная на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, усовершенствование соответствующей системы в интересах инновационного развития РТ, будет действовать до 2026 года. Однако с учетом изменений срок ее реализации продлен до 2027-го.

Кроме того, изменены объемы финансирования госпрограммы. С 300 млн рублей они выросли до 400 млн — дополнительные средства направят на реализацию мероприятий в 2027 году.

#талантливая молодежь #Госпрограмма
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