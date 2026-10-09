Татарстан вложит 5 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта

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По профильной программе Татарстан вложит в развитие проектов, связанных с искусственным интеллектом, 5 млрд рублей. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан рассматривает искусственный интеллект как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей. Эти средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что важно обучать людей работе с ИИ со школьной скамьи. Для этого во многих школах республики открылись кружки по искусственному интеллекту.