Татарстан вложит 40 млрд рублей в отопительную инфраструктуру

Общая сумма вложений в отопительную инфраструктуру Татарстана на предстоящий сезон 2026-2027 годов составит около 40 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

«Мы никогда в истории нашей работы столько средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры не тратили», – прокомментировал ситуацию Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он также поручил обратить внимание на сроки подготовки и не допускать опозданий с получением паспортов готовности объектов в предстоящем осенне-зимнем периоде.

Раис РТ обратил внимание, что в этом году произошло 26 случаев отравления газом. В связи с этим он поручил внимательнее проверять газовое оборудования в домах.

«Но самое главное – это электричество и тепло. Вода тоже нужна, но ее можно подвезти или отремонтировать трубопроводы. А тепло ты не подвезешь. Теплосеть установить даже на мобильных котельных – это два-три дня нужно», – заключил Минниханов.