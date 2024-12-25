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Татарстан вложил в экологию почти 72 млрд рублей за семь лет
На природоохранные мероприятия в Татарстане за последние семь лет направлено 71,8 млрд рублей. Предотвращен возможный ущерб на сумму более 77 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.
«Самое главное — количество жалоб от населения должно уменьшатся на качество атмосферного воздуха, воды и почвы», — заметил он.
В регионе за прошедшие годы проведено 1257 мероприятий. «Получить значительный объём финансирования позволил нацпроект «Экология», инициированный Президентом России Владимиром Путиным», — сообщил Шадриков.
Общий объём доходов по экологическим налогам и платежам за семь лет составил 8,3 млрд рублей.
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