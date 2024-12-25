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Общество 25 декабря 2024 14:23

Татарстан вложил в экологию почти 72 млрд рублей за семь лет

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На природоохранные мероприятия в Татарстане за последние семь лет направлено 71,8 млрд рублей. Предотвращен возможный ущерб на сумму более 77 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Самое главное — количество жалоб от населения должно уменьшатся на качество атмосферного воздуха, воды и почвы», — заметил он.

В регионе за прошедшие годы проведено 1257 мероприятий. «Получить значительный объём финансирования позволил нацпроект «Экология», инициированный Президентом России Владимиром Путиным», — сообщил Шадриков.

Общий объём доходов по экологическим налогам и платежам за семь лет составил 8,3 млрд рублей.

#Экология #Александр Шадриков #нацпроекты
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