Татарстан вложил более 7 млрд рублей в развитие сети ресурсных центров

За восемь лет в создание и развитие сети ресурсных центров в Татарстане вложено 8,2 млрд рублей. 7,2 млрд составили средства республиканского бюджета, еще более 980 млн рублей - инвестиции базовых работодателей, рассказали в Минобрнауки РТ.

На сегодня в республике действуют 47 таких организаций. С учетом Стратегии социально-экономического развития РТраспределение создаваемых ресурсных центров спланировано по трем экономическим зонам: Казанской, Камской и Альметьевской.

Центры создаются для развития системы профессионального образования. Их работа позволяет удовлетворить потребности работодателей в высококвалифицированных специалистах, которые будут конкурентоспособны на рынке труда.

В рамках региональной программы, в реализации которой непосредственное участие принимают и предприятия-заказчики, строятся новые объекты, проводится капитальный ремонт и поставка новейшего учебно-лабораторного оборудования в уже существующие.

В Казанской экономической зоне действуют 23 ресурсных центра, которые готовят специалистов по 14 направлениям: IT-технологии, защита населения от ЧС, культура, легкая промышленность, машиностроение, педагогика, сельское хозяйство, сервис, строительство и ЖКХ, транспорт, энергетика, нефтехимия, электроника, радиотехника.

14 объектов открыты в Камской экономической зоне. Здесь работа ведется в сферах машиностроения, нефтехимии, педагогики, промышленности, сельского хозяйства, сервиса, строительства и ЖКХ, энергетики.

Альметьевская экономическая зона представлена 10 организациями. Их деятельность связана смашиностроением, нефтедобычей, промышленностью, сельским хозяйством, транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что создание и развитие ресурсных центров на базе колледжей и техникумов РТ соответствует целям национального проекта «Образование» по линии обеспечения возможностей профессионального развития и обучения студентов в тесном взаимодействии с предприятиями-работодателями. Активное участие студентов в чемпионатном движении "Профессионалы" и победы в конкурсах профмастерства соответствуют целям федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» по линии создания условий для самореализации молодых людей и демонстрации навыков.