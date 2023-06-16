«Татарстан – ведущий спортивный регион»: почему первые Динамовские игры проходят в Казани

Помимо российских динамовцев в Играх в Казани будут участвовать их коллеги из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сила в движении – более 2 тысяч спортсменов собрались в Казани

«Динамо», наряду с ЦСКА и «Спартаком», это гордость отечественного спорта. Масса воспитанников этих клубов приносила и еще будет ковать славу России на спортивных аренах всего мира. Футбольные и хоккейные турниры команд внутри общества проводились давно, еще со времен Советского Союза. А до столь грандиозного турнира, как Динамовские игры дело дошло только сейчас.

Переговоры по организации первых Динамовских игр шли несколько лет. Олимпиада готовится четыре года, примерно столько же обсуждались, а потом организовывались Игры лучших спортсменов МВД РФ.

Известный лозунг «Динамо» знают во всем мире – это «Сила в движении». Это движение и началось сегодня в Казани – более двух тысяч спортсменов выступят в эти дни в столице Татарстана.

Помимо российских динамовцев в Играх в Казани будут участвовать их коллеги из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Это особенно ценно в эпоху попыток Запада убрать Россию с международных спортивных арен.

Асгат Сафаров подчеркнул, что спорт в Татарстане в приоритете Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Асгат Сафаров: «Татарстан – ведущий спортивный регион страны»

Казань далеко не случайно была выбрана местом проведения первых Динамовских спортивных игр. В апреле федеральное МВД провело конкурс среди региональных организаций на звание лучшей по уставной деятельности на основании годовых отчетов, включая спорт. По сумме баллов ФСО «Динамо» Татарстана оказалось на первом месте в России, на втором – Москва.

Да, в Москве и Ленинграде (ныне – Санкт-Петербурге) проводилась первая и последняя летняя Олимпиада в СССР, единственную зимнюю Олимпиаду провели Сочи. Но на данный момент ни один российский город не может сравниться с Казанью по богатству и разнообразию спортивной инфраструктуры.

Председатель ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров подчеркнул, что спорт в республике в приоритете. «Развитие спорта – один из приоритетов социальной политики в нашей республике. Татарстан является ведущим спортивным регионом страны, что признают сами спортсмены, а Казань – спортивная столица России. У нас 26 динамовских коллективов, более 30 тысяч спортсменов, 21 олимпийский чемпион! Верю, что эти Игры станут традиционными», – отметил он.

С ним согласен и министр спорта России Олег Матыцин. В приветствии, направленном гостям и участникам Игр, он подчеркнул, что лучшие спортивные объекты столицы Татарстана готовы принять любые соревнования.

Большая часть Игр пройдет именно на динамовских объектах Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Игры «Динамо» на динамовских объектах

Уже сегодня начнутся соревнования – стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, гиревой спорт, пляжный футбол, пляжный волейбол, классический волейбол, спортивное и боевое самбо.

Примечательно, что большая часть динамовских Игр пройдет именно на динамовских объектах.

Гири будут тягать на стадионе «Динамо», на лыжной базе в Лебяжьем состоится легкоатлетический кросс, в Центре пляжных видов спорта сыграют в футбол и волейбол, в спортцентре «Динамо» будет стрельба, мини-футбол, служебный биатлон и пляжный волейбол. Лишь плавание и самбо пройдут на объектах, которые не принадлежат «Динамо». Соответственно, это бассейн «Акчарлак» и Дворец единоборств «Ак Барс».

Спортсменов уже разметили в Деревне Универсиады, там строгая проходная система и созданы все условия для спортсменов.

Песню, сочиненную специально к юбилею «Динамо», исполнили Эльмира Калимуллина и Михаил Урецкий Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как прошла церемония открытия Игр

Красочную церемонию открытия Игр украсили русские и татарские народные танцы Государственного ансамбля песни и танца РТ, музыка сводного духового оркестра танкового и суворовского казанских училищ, оркестров МВД и Росгвардии. Прозвучала зажигательная песня, сочиненная специально к юбилею «Динамо». Ее исполнили Эльмира Калимуллина и Михаил Урецкий.

Элементом шоу стал массовый выход на сцену юных хоккеистов, футболистов, гимнастов, продемонстрировавших свое мастерство.

Надо было видеть этот яркий праздник и раскрытые от радостного изумления глаза гостей Игр. Алга!