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«Татарстан – ведущий спортивный регион»: почему первые Динамовские игры проходят в Казани
Церемония открытия первых Динамовских спортивных игр прошла накануне в казанском Центре волейбола. Всероссийские соревнования посвящены 100-летию общества «Динамо». Как прошло мероприятие и почему динамовцы со всей России решили собраться в Казани – в материале «ТИ-Спорт».
Сила в движении – более 2 тысяч спортсменов собрались в Казани
«Динамо», наряду с ЦСКА и «Спартаком», это гордость отечественного спорта. Масса воспитанников этих клубов приносила и еще будет ковать славу России на спортивных аренах всего мира. Футбольные и хоккейные турниры команд внутри общества проводились давно, еще со времен Советского Союза. А до столь грандиозного турнира, как Динамовские игры дело дошло только сейчас.
Переговоры по организации первых Динамовских игр шли несколько лет. Олимпиада готовится четыре года, примерно столько же обсуждались, а потом организовывались Игры лучших спортсменов МВД РФ.
Известный лозунг «Динамо» знают во всем мире – это «Сила в движении». Это движение и началось сегодня в Казани – более двух тысяч спортсменов выступят в эти дни в столице Татарстана.
Помимо российских динамовцев в Играх в Казани будут участвовать их коллеги из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Это особенно ценно в эпоху попыток Запада убрать Россию с международных спортивных арен.
Асгат Сафаров: «Татарстан – ведущий спортивный регион страны»
Казань далеко не случайно была выбрана местом проведения первых Динамовских спортивных игр. В апреле федеральное МВД провело конкурс среди региональных организаций на звание лучшей по уставной деятельности на основании годовых отчетов, включая спорт. По сумме баллов ФСО «Динамо» Татарстана оказалось на первом месте в России, на втором – Москва.
Да, в Москве и Ленинграде (ныне – Санкт-Петербурге) проводилась первая и последняя летняя Олимпиада в СССР, единственную зимнюю Олимпиаду провели Сочи. Но на данный момент ни один российский город не может сравниться с Казанью по богатству и разнообразию спортивной инфраструктуры.
Председатель ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров подчеркнул, что спорт в республике в приоритете. «Развитие спорта – один из приоритетов социальной политики в нашей республике. Татарстан является ведущим спортивным регионом страны, что признают сами спортсмены, а Казань – спортивная столица России. У нас 26 динамовских коллективов, более 30 тысяч спортсменов, 21 олимпийский чемпион! Верю, что эти Игры станут традиционными», – отметил он.
С ним согласен и министр спорта России Олег Матыцин. В приветствии, направленном гостям и участникам Игр, он подчеркнул, что лучшие спортивные объекты столицы Татарстана готовы принять любые соревнования.
Игры «Динамо» на динамовских объектах
Уже сегодня начнутся соревнования – стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, гиревой спорт, пляжный футбол, пляжный волейбол, классический волейбол, спортивное и боевое самбо.
Примечательно, что большая часть динамовских Игр пройдет именно на динамовских объектах.
Гири будут тягать на стадионе «Динамо», на лыжной базе в Лебяжьем состоится легкоатлетический кросс, в Центре пляжных видов спорта сыграют в футбол и волейбол, в спортцентре «Динамо» будет стрельба, мини-футбол, служебный биатлон и пляжный волейбол. Лишь плавание и самбо пройдут на объектах, которые не принадлежат «Динамо». Соответственно, это бассейн «Акчарлак» и Дворец единоборств «Ак Барс».
Спортсменов уже разметили в Деревне Универсиады, там строгая проходная система и созданы все условия для спортсменов.
Как прошла церемония открытия Игр
Красочную церемонию открытия Игр украсили русские и татарские народные танцы Государственного ансамбля песни и танца РТ, музыка сводного духового оркестра танкового и суворовского казанских училищ, оркестров МВД и Росгвардии. Прозвучала зажигательная песня, сочиненная специально к юбилею «Динамо». Ее исполнили Эльмира Калимуллина и Михаил Урецкий.
Элементом шоу стал массовый выход на сцену юных хоккеистов, футболистов, гимнастов, продемонстрировавших свое мастерство.
Надо было видеть этот яркий праздник и раскрытые от радостного изумления глаза гостей Игр. Алга!
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