Татарстан в зоне СВО: как республика поддерживает своих героев

Уже завершились голосования рейтинга «Татары года» от агентства «Миллиард Татар», в рамках которого были отмечены общественные деятели, а также художники и ученые. Тем не менее, есть и другая номинация, не имеющая отдельного голосования потому что каждый из присутствующих в ней достоин почета. Поэтому агентство рассказало о том, как Татарстан и его жители поддерживают своих бойцов.

Как сообщил во время ежегодного послания Госсовету Раис РТ Рустам Минниханов, 17 татарстанцев были удостоены звания «Героя России», а 3285 уроженцев Татарстана посмертно были награждены орденами Мужества.

Некоторые герои были известны в Татарстане до отправки на СВО. Одним из них стал Альберт Бикмуллин, который спас троих детей в Юдино от неадекватного мужчины, грозящего выкинуть с балкона полуторагодовалую девочку. Этот поступок сделал казанца финалистом республиканской Премии #МЫВМЕСТЕ, а следственный комитет РФ вручил герою медаль «Доблесть и отвага». К сожалению, в январе 2025 года Альберт Бикмуллин погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Тяжело переживала утрату и татарская певица Ильмира Нагимова, брат которой, Айнур, в 2024 году отправился добровольцем и погиб в зоне специальной военной операции. В свою очередь, фотографа Всемирного конгресса татар 33-летнего Рафита Муллаянова, вспоминают коллеги по медиа-цеху.

В Муслюмовском районе в память о погибших бойцах был обустроен новый родник, появившийся благодаря усилиям волонтерской группы «Егет без». Вокруг источника волонтеры сооружают блиндажи и окопы, как в зоне СВО, а в дальнейшем планируется создание небольшой мечети. На мемориальной доске у родника будут написаны имена погибших в военных конфликтах местных ребят.

Другой пример памяти о героях – размещение информации о 13 (на тот момент) Героях России – участниках СВО из Республики Татарстан на интерактивных экранах Казани осенью прошлого года. Кроме того, в разных районах республики прошли фотовыставки «Отец Героя», которые включают портреты отцов из РТ, чьи сыновья проявили героизм при выполнении боевых задач.

Поддержку солдатам оказывает большое количество общественных организаций, стихийно возникших практически во всех населенных пунктах. Каждый месяц из районов и городов Республики Татарстан уходят колонны, нагруженные предметами первой необходимости, письмами поддержки и трогательными подарками для солдат.

В стороне от такого дела не остается и молодежь. Например, студенты Мензелинского района республики написали письма с теплыми словами благодарности и пожеланиями добра. Другой пример – ученики младших классов в Кукморском районе организовали благотворительную ярмарку, а вырученные средства отправили на помощь солдатам. Для военнослужащих это не просто конверты с текстом, а знак того, что их помнят и ценят. Для детей же это осознание патриотизма и причастности к большому делу.

Отдельно следует отметить вклад в СВО представителей религиозных организаций Татарстана. Согласно данным ДУМ РТ, в зону СВО было отправлено более 80 грузов, в том числе 11 автомобилей и 9 мотоциклов. В части поездок участвовал и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин – всего он совершил уже 9 гуманитарных миссий.

Поскольку многим бойцам на передовой важно иметь возможность помолиться или поговорить с представителем духовенства, ДУМ активно работает над тем, чтобы у солдат такая возможность была, способствуя сооружению блиндажных мечетей.

«В окопах нет атеистов. Ребята хотят читать намаз, и им нужен наставник-имам, который бы рассказал о предписаниях Аллаха и канонах ислама», – говорит заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов.