Татарстан – в тройке лидеров по числу госконтрактов с малыми технологическими компаниями

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров России по числу малых технологических компаний (МТК), поставляющих продукцию госзаказчикам. Их более 60 организаций – или 3,9% от общего числа МТК-поставщиков в РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В общей сложности по состоянию на сентябрь 2025 года в Татарстане было зарегистрировано свыше 200 МТК.

Всего с республиканскими предприятиями за девять месяцев текущего, 2025 года было заключено 44,8 тыс. госконтрактов на общую сумму более 215 млрд рублей.

В число лидеров также вошли МТК-поставщики Москвы (42,8%) и Санкт-Петербурга (8,2%).

Общий объем закупок госзаказчиков у МТК в РФ по 223-ФЗ за три квартала 2025 года превысил 131 млрд рублей.

Топ-3 продуктов, поставляемых госзаказчикам, составили программное обеспечение (16,7 млрд рублей), машины и оборудование (10 млрд рублей), компьютерное оборудование (7,2 млрд рублей)

На данный момент в реестре МТК РФ зарегистрировано свыше 6 тыс. компаний.