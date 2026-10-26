Татарстан – в топе регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан оказалась на четвертом месте среди регионов России по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

В Татарстане доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры, оказалась равна 66,7%. Согласно подсчетам федерального агентства, для оплаты съемного жилья и покрытия базовых расходов им требуется 107,7 тыс. рублей в месяц.

Первую тройку рейтинга составили Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область. В ХМАО доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры, равняется 77,5% при ежемесячных затратах в 139,6 тыс. рублей. В ЯНАО этот показатель равен 77,4% при необходимых затратах в 183 тыс. рублей в месяц, в Магаданской области – 72,1% при затратах в 209 тыс. рублей в месяц.

Места с пятого по десятое заняли Сахалинская область (66,4%), Ненецкий автономный округ (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская (64,2%) и Калужская (63,8%) области.

Москва, где доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда жилья, составляет 60,1%, разместилась на 19-й позиции (необходимые затраты в столице – 205,7 тыс. рублей в месяц). Санкт-Петербург с долей таких семей в 58,5% оказался на 24-м месте (затраты там равняются 156,2 тыс. рублей в месяц).

Антилидерами рейтинга стали республики Северного Кавказа и Юга России: Чечня (доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда жилья, – 14,4%), Ингушетия (19,1%), Кабардино-Балкария (22,5%), Дагестан (23,1%), Калмыкия (29,1%).