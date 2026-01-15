Татарстан – в топе-5 по числу студентов, прошедших в финал олимпиады «Я – профессионал»

Студенты одного из казанских вузов

В финал IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по итогам отборочного этапа прошли 834 студента из Татарстана. По этому показателю республика вошла в топ-5 регионов страны. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 участников, сообщают организаторы мероприятия.

В ходе отборочного этапа состязающиеся проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин – независимо от своего направления подготовки.

«Успех студентов из Республики Татарстан доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 834 обучающихся 24 вузов региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – заявил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заключительный этап олимпиады начнется в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тыс. рублей.

«312 студентов Казанского (Приволжского) федерального университета вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Республике Татарстан. Также активно проявили себя обучающиеся Казанского государственного медицинского университета (122) и Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ (102), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Реклама и связи с общественностью», «Лечебное дело и педиатрия», «Спорт и физическая культура. Спортивный тренер», – прокомментировала результаты отборочного этапа руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

При этом Казанский федеральный университета пятый сезон подряд проводит олимпиаду «Я – профессионал» по направлению «Реклама и связи с общественностью». Ранее кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ получила грант на проведение состязаний.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.