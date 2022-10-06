Татарстан в следующем году увеличит расходы на ЭКО до 275 млн рублей

В бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2023 год увеличены расходы на ЭКО до 275 млн рублей. Об этом рассказала заместитель директора ТФОМС Гузалия Закариева на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«На 20% увеличиваются нормативы объема медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении. Для республики рост составит 370 случаев», – сообщила докладчик.

Кроме того, по словам Закариевой, с учетом динамики распространения Covid-19 предусмотрено увеличение КТ-исследований и количества тестирований на выявление новой коронавирусной инфекции.

«В разделе “Требования к территориальной программе” предусмотрено право на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан, включая участников специальной военной операции на Украине», – отметила она.

В целом увеличение расходов бюджета фонда планируется по всем видами медицинской помощи, уточнила замдиректора.

Общие расходы бюджета Татарстана и бюджета ТФОМС на здравоохранение определены на 2023 год в объеме 97,1 млрд рублей, из них 3,9 млрд рублей – средства федерального бюджета. По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования в будущем году запланированы в сумме 39,2 млрд рублей.