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Общество 29 сентября 2026 07:30

Татарстан в рамках нацпроекта проведет архитектурный хакатон «Молодежная среда»

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С 17 по 21 октября в Татарстане состоится архитектурный хакатон «Молодежная среда». К участию в мероприятии приглашают студентов и молодых специалистов со всей России: архитекторов, дизайнеров, социологов, урбанистов и продюсеров.

Как сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ, за пять дней участникам предстоит разработать концепции молодежных пространств для Бугульмы, Елабуги, Шемордана, Лаишева и Столбища.

Работа состязающихся начнется непосредственно на территориях: они познакомятся с объектами, пообщаются с жителями и постараются разобраться, как сегодня используются пространства и чего в них не хватает. Затем междисциплинарные команды под руководством опытных архитекторов разработают собственные концепции и представят их на итоговом питчинге.

«Приглашаем ребят со всей страны в Татарстан. Здесь можно послушать лекции про городскую среду, выйти на территорию и поговорить с людьми, а потом своими руками сделать проект пространства, которым потом будут пользоваться молодые ребята. Пять дней, пять территорий и много новых идей. Думаю, будет интересно», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Участников ждет образовательная программа под кураторством практикующих архитекторов. Основной площадкой мероприятия станет казанский креативный кластер «Адонис».

Участие в хакатоне бесплатное, но количество мест ограничено. Для состязающихся предусмотрены питание и образовательная программа. Подать заявку можно до 4 октября. Желающим стать участниками следует заполнить анкету по ссылке.

Архитектурный хакатон «Молодежная среда» проходит в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодежи РТ.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#хакатон #урбанистика
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