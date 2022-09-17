«Энтузиасты и вдохновители»: в Казани наградили лучших лесоводов Татарстана

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса, прошло сегодня в казанском ГТРК «Корстон». С профессиональным праздником работников лесной отрасли поздравили первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский и министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Специалисты лесной отрасли республики выполняют непростую работу по охране лесов от пожаров, их защите от вредителей и болезней, сохранению, грамотному использованию и приумножению лесных богатств, создавая прочный фундамент для будущих поколений», – сказал Рустам Нигматуллин, обращаясь к лесоводам республики.

Начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский добавил, что Татарстан заслуженно входит в пятерку регионов – лидеров по эффективности исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

«Работники лесной отрасли республики – самоотверженные люди, энтузиасты, вдохновители, защитники леса. Ваш опыт можно смело передавать следующим поколениям. Желаю всем доброго здоровья, счастья и новых свершений во благо лесного хозяйства», – сказал он.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров напомнил, что лесное хозяйство Татарстана – динамично развивающаяся отрасль.

«В республике уделяется особое внимание лесовосстановлению, лесоразведению, охране лесов от пожаров, их защите от вредителей и болезней. В последние годы был осуществлен прорыв в области цифровых технологий – разработан ряд систем и сервисов, позволивших повысить эффективность управления лесным комплексом», — сообщил Кузюров.

На торжественном мероприятии состоялось награждение отличившихся специалистов лесного хозяйства региона государственными наградами и почетными званиями Республики Татарстан.