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Татарстан в Общественной палате России будет представлять Тимур Какохо
На заседании Общественной палаты РТ был избран представитель республиканского органа в состав Общественной палаты России. Им стал Тимур Какохо — председатель Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, сообщает пресс-служба республиканского ОП.
«Надеюсь, что совместно с коллегами наши региональные проекты будут реализовываться, воплощаться в жизнь на федеральном уровне. Будем, конечно же, заниматься вопросами экспертизы нормативных правовых актов, как действующих, так и проектов законов, всесторонне и комплексно анализировать их», — сказал Какохо.
Он отметил, что особое внимание будет уделено оказанию бесплатной юридической помощи гражданам — чтобы она оставалась доступной и оказывалась комплексно.
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