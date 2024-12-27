Татарстан в ноябре вошел в топ-5 регионов по росту чека микрозайма

В ноябре Татарстан занял пятое место среди регионов России по темпам роста среднего чека микрозайма, в республике его размер увеличился на 1,6% по сравнению с октябрем. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов, сообщает ТАСС.

Помимо Татарстана, наибольший рост чека «займа до зарплаты» среди 30 лидирующих в этом виде розничного кредитования регионов в ноябре по сравнению с октябрем показали Москва (+3,9%), Владимирская область (+3,1%), Якутия (+3%) и Воронежская область (+1,7%). Однако в половине регионов из топа-30 средний размер микрозайма сократился за последний осенний месяц.

В целом по России средний размер микрозайма в ноябре 2024 года составил 10,13 тыс. рублей. Он увеличился на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (тогда он равнялся 9,46 тыс. рублей).

Наибольший средний размер микрозайма оказался зафиксирован в Москве (12,77 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,29 тыс. рублей), Ростовской (11,21 тыс. рублей), Московской (11,2 тыс. рублей) и Новосибирской (10,6 тыс. рублей) областях.

«После снижения в июле-августе в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка <...>», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.